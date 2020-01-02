В Новосибирске сгорел автобус

НОВОСИБИРСК, 2 января. /ТАСС/. Пассажирский автобус загорелся во время движения в Новосибирске. Как сообщается в четверг на сайте регионального ГУ МЧС, все пассажиры успели эвакуироваться и не пострадали.

"2 января в 14:05 (10:05 мск) в Ленинском районе Новосибирска на площади Маркса загорелся пассажирский автобус. Пассажиры эвакуировались до прибытия пожарных, пострадавших нет. Автобус был поврежден огнем по всей площади. А также частично были повреждены четыре припаркованных автомобиля, у всех оплавились бампера", - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что пожар потушили в 14:46 (10:46 мск). К ликвидации возгорания привлекались две единицы техники и восемь пожарных.