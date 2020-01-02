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Автомобиль провалился под лед на реке Кама в Татарстане

Одного человека ищут спасатели

ТАСС, 2 января. Автомобиль "Нива", в котором находились два человека, провалился под лед на реке Кама на территории города Чистополь Республики Татарстан. Одного человека удалось вытащить из воды, второго ищут спасатели, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о происшествии поступила в ГУ МЧС в около 11:00 мск 2 января.

"В 300 м от берега реки Камы при движении провалился под лед легковой автомобиль "Нива", в котором находились два человека. Одного человека очевидцы достали из воды на лед, второй ушел под воду. Ведутся поиски", - отметили в пресс-службе.

Теги
РоссияТатарстан
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