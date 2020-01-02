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Пять человек пострадали в ДТП под Владимиром

Один из них находится в больнице, остальных врачи отпустили на амбулаторное лечение

ТАСС, 2 января. Пять человек получили травмы в результате столкновения автомобилей УАЗ и Skoda на трассе во Владимирской области. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"По предварительной информации, сегодня около 14:00 мск на автотрассе Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние Дворики водитель автомобиля УАЗ, следуя в город Александров, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda", - говорится в сообщении.

В результате пять человек пострадали: один из них госпитализирован, остальные отпущены на амбулаторное лечение. На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются причины произошедшего.

Теги
РоссияВладимирская область
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