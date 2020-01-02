В ДТП в Кемеровской области погибли четыре человека

КЕМЕРОВО, 2 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль и грузовик ГАЗон NEXT столкнулись в Промышленновском районе Кемеровской области. Как сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, в результате ДТП погибли четыре человека.

Авария произошла около 16:30 (12:30 мск) на 47-м км автодороги Кемерово - Промышленная. "Предварительно установлено, что водитель Chevrolet не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В результате водитель легковой машины и трое его пассажиров погибли, пассажир автомобиля ГАЗон NEXT получил травмы различной степени тяжести", - сказали в пресс-службе.

В региональном центре медицины катастроф ТАСС уточнили, что пострадавший получил незначительные повреждения и от госпитализации отказался.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства происшествия.