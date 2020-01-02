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Спасатели нашли тело второго погибшего при пожаре в доме в Астрахани

Сейчас пожар потушен

АСТРАХАНЬ, 2 января. /ТАСС/. Два человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме на улице Советской в Кировском районе Астрахани. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

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По данным ГУ МЧС по региону, пожар в жилом трехэтажном доме (здание старой постройки с деревянными перекрытиями, является памятником архитектуры) возник в четверг в 04:43 (03:43 мск). Площадь пожара составляла 800 кв. м. Всего из здания были эвакуированы восемь человек. Локализацию пожара объявили в 07:40 (06:40 мск), открытое горение ликвидировано в 08:57 (07:57 мск). После локализации было обнаружено тело местного жителя 1959 года рождения, судьба еще одной женщины была неизвестна. Следственными органами организована процессуальная проверка.

"В настоящее время обнаружено второе тело - это женщина 1939 года рождения. Осмотр места происшествия продолжается", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в 18:19 (17:19 мск) пожар в доме был полностью ликвидирован.

Теги
РоссияАстраханская область
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