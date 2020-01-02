СК назвал вероятную причину взрыва газа в жилом доме в Твери

ТАСС, 2 января. Причиной взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Твери могла стать деформация газового шланга при установке кухонного гарнитура. По данному факту СК возбудил уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

"По данным следствия, с 13 ноября 2019 и не позднее 2 января 2020 года для сборки и установки кухонного гарнитура в квартире дома №19 по бульвару Гусева города Твери был привлечен мужчина. В ходе демонтажа и установки кухонных шкафов им были допущены нарушения, повлекшие деформацию газового шланга, соединяющего газовую трубу и газовую плиту. В результате возникшей утечки газа в квартире произошел хлопок", - говорится в сообщении.

В результате случившегося хозяева квартиры получили тяжелые ожоги, у одного из супругов обожжено около 70% поверхности тела.

СК возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). "В настоящее время следователи СУ СК России устанавливают обстоятельства соблюдения необходимых норм и правил при эксплуатации газового оборудования. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе трасологическая, медицинские, взрывотехническая, пожарно-техническая", - говорится в сообщении.