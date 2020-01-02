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Третьего погибшего обнаружили после пожара в доме в Астрахани

Разбор конструкций в сгоревшем доме продолжается

АСТРАХАНЬ, 2 января. /ТАСС/. Спасатели обнаружили третьего погибшего в результате пожара в многоквартирном доме на улице Советской в Кировском районе Астрахани. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

По данным ГУ МЧС по региону, пожар в жилом трехэтажном доме возник в четверг в 04:43 (03:43 мск). Площадь пожара составляла 800 кв. м, из здания были эвакуированы восемь человек - это все, кто находился в этом доме. Локализацию пожара объявили в 07:40 (06:40 мск), открытое горение ликвидировано в 08:57 (07:57 мск), в 18:19 (17:19 мск) пожар в доме был полностью ликвидирован.

Ранее с ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону сообщалось о двух погибших - это мужчина 1959 года рождения и женщина 1939 года рождения. Следственными органами организована процессуальная проверка.

"В 23:21 (22:21 мск) найдено тело третьего погибшего, его личность устанавливается", - сказали в пресс-службе.

Разбор конструкций в сгоревшем доме продолжается.

Теги
РоссияАстраханская область
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