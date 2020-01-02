Поиск болгарских моряков, выпавших за борт судна в Норвежском море, прекращен

СОФИЯ, 3 января. /ТАСС/. Норвежский спасательный координационный центр (СКЦ), руководивший операцией в Норвежском море, прекратил поиск двух болгарских моряков, упавших в четверг за борт грузового судна "Стара планина", зарегистрированного на Мальте.

Как в пятницу сообщает МИД Болгарии, СКЦ уведомило посольство Болгарии в Осло о прекращении поисковой операции так как "шансов на выживание в подобных климатических условиях в течение столь длительного времени нет", расследованием происшествия будет заниматься норвежская полиция.

Инцидент на судне "Стара Планина", на борту которого находилось 19 человек - 18 болгарских граждан и украинский моряк, произошел в четверг днем в 400 км к юго-западу от норвежского города Будё. Судно следовало из Мурманска в румынский порт Констанца.

Спасательные службы Норвегии направили на место два вертолета для поисков оказавшихся за бортом людей. На море в районе происшествия был шторм, высота волн достигала восьми метров.

По информации норвежской стороны, моряки, выпавшие за борт, работали на палубе. Сигнал о происшествии подал капитан судна.