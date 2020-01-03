В ДТП на Камчатке пострадали семь человек

ТАСС, 3 января. Травмы в результате аварии на Камчатке получили семь человек, включая троих детей. Об этом ТАСС сообщили в отделе ГИБДД ОМВД России по Елизовскому району.

"На 17-м километре автодороги Морпорт - Аэропорт 63-летний водитель, управляя автомашиной Mercedes, двигаясь в направлении города Елизово, совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser Prado под управлением 30-летнего водителя. В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили семь человек", - сказал представитель ГИБДД.

Травмы получили оба водителя, сорокалетняя пассажирка Mercedes и 55-летний пассажир Toyota, а также трое детей - восьмилетний мальчик и семилетняя девочка, находившиеся в джипе, и 12-летняя пассажирка Mercedes. Дети в джипе не были пристегнуты ремнями безопасности. Авария произошла накануне, проводится проверка.

"Водитель Mercedes госпитализирован, остальные отпущены домой на амбулаторное лечение", - сказал представитель ГИБДД.