Главу района в Красноярском крае подозревают в получении взятки в крупном размере

КРАСНОЯРСК, 3 января. /ТАСС/. Глава Козульского района Красноярского края подозревается в получении взятки в крупном размере. Возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении СК по Красноярскому краю.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия по материалам, поступившим из органов полиции, возбуждено уголовное дело в отношении главы Козульского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере за незаконные действия")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 31 декабря прошедшего года глава района получил 100 тысяч рублей от одного из предпринимателей за помощь в заключении контрактов на ремонт крыши бюджетного учреждения. Всего он должен был получить 350 тысяч рублей. Следствие не исключает, что это был не единственный подобный эпизод. Мужчина частично признал вину, ему избрана мера пресечения в виде ареста.