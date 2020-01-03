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В Гонконге госпитализированы две пациентки с пневмонией после поездок в Ухань

По предварительным данным, заболевшие не посещали рынок свежих продуктов в городе, с которым связывают многие случаи инфицирования

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 января. /ТАСС/. Две пациентки в возрасте 12 лет и 41 года госпитализированы и помещены в карантин в Гонконге с симптомами инфекционного воспаления легких. За последние две недели обе они посещали город Ухань, где отмечена вспышка неизвестной формы пневмонии, сообщили в пятницу службы здравоохранения Гонконга.

"Состояние пациенток стабильное", - отмечается в заявлении. По предварительным данным, заболевшие не посещали рынок свежих продуктов в Ухане, с которым связывают многие случаи инфицирования.

Ранее с аналогичными симптомами в Гонконге были госпитализированы три пациента, двое из них уже выписаны.

К настоящему времени число инфицированных в результате вспышки вирусной пневмонии невыясненной природы в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) возросло до 44 человек.

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Китай
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