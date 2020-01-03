В Волгограде пассажир ударил женщину-таксиста ножом в лицо

ВОЛГОГРАД, 3 января. /ТАСС/. Ранее судимый житель Волгограда нанес несколько ножевых ранений в лицо женщине-водителю. Подозреваемого задержали. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"Трижды судимый за различные преступления пассажир такси, будучи в алкогольном опьянении, в ночь на пятницу отказался платить за проезд и напал на 35-летнюю женщину-водителя, он нанес ей несколько ножевых ранений в лицо", - сказала представитель ведомства.

По ее словам, женщина стала звать на помощь, ей помогли прохожие.

"Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам, убегать он не пытался", - уточнили в пресс-службе областного главка МВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.