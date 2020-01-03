На трассе "Кола" в Мурманской области произошло массовое ДТП

ТАСС, 3 января. Столкновение пяти машин на трассе Р-21 "Кола" в Полярнозоринском районе Мурманской области привело к гибели двух человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД региона.

"Водитель автомобиля Renault, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074. В результате ДТП погиб водитель ВАЗа и пассажир Renault", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла около 19:30 мск на участке трассы в районе 1203-го км. После столкновения двух машин не успели вовремя затормозить и стали участниками ДТП еще три автомобиля. В аварии пострадали четверо, все они доставлены в медучреждения, степень травм устанавливается.

"Из-за ДТП движение [на участке трассы с 1203-го по 1205-й км] было перекрыто, сейчас оно восстановлено в обоих направлениях", - отметили в управлении ГИБДД.