Во Владивостоке задержали мужчину, проколовшего колеса около 40 автомобилей

ВЛАДИВОСТОК, 4 января. /ТАСС/. Инспекторы патрульно-постовой службы задержали злоумышленника, который повредил колеса около 40 автомобилей во Владивостоке. Задержанный дал признательные показания, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

"Он был задержан по ориентировке, по видео, которое было размещено в социальных сетях. Это местный житель, ему 33 года", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что у злоумышленника был изъят нож, которым были изрезаны колеса автомобилей.

В пятницу в пресс-службе УМВД России по региону ТАСС сообщили, что полиция начала проверку после того, как неизвестный повредил колеса автомобилей, припаркованных в Первомайском районе Владивостока. С заявлениями о повреждении колес обратились 36 граждан.