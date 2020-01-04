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СК проверяет данные о конфликте между стоматологом и пациенткой с ребенком в Уссурийске

Ранее телеканал "Россия 24" сообщал, что врач отказался оказывать ребенку экстренную помощь и травмировал его мать, которая требовала оформить отказ в письменном виде

ВЛАДИВОСТОК, 4 января. /ТАСС/. Следствие в Приморье проверяет информацию о конфликте между стоматологом и матерью ребенка, который произошел в больнице города Уссурийска. Об этом сообщило в субботу управление СК по Приморскому краю.

Телеканал "Россия 24" в пятницу разместил информацию о том, что стоматолог в Уссурийске отказался оказать экстренную помощь ребенку и травмировал его мать, которая потребовала оформить отказ письменно, а затем достала телефон и начала снимать врача на видео.

"3 января 2020 года в средствах массовой информации появились сведения о том, что в одном из медицинских учреждений города Уссурийска Приморского края не оказали стоматологические услуги малолетнему ребенку, в результате чего между родителями ребенка и врачом произошел конфликт", - говорится в сообщении.

Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будет приятно процессуальное решение.

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РоссияПриморский край
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