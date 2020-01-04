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Борт с пассажирами вынужденно севшего в Перми лайнера прибыл в Петербург

На борту находилось 176 пассажиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Резервный борт с пассажирами лайнера, который летел из Тюмени в Санкт-Петербург и совершил вынужденную посадку в Перми из-за технической проблемы, прибыл в пункт назначения, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Пулково.

"Прибыл", - указано в онлайн-расписании. Время прибытия - 17:45 мск.

В субботу утром самолет авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту Тюмень - Санкт-Петербург, приземлился в Перми из-за проблем с навигационным оборудованием. По данным пресс-службы аэропорта, на борту находилось 176 пассажиров. В Уральской транспортной прокуратуре ТАСС сообщили, что в результате вынужденной посадки никто не пострадал, ведомство проводит проверку по факту случившегося.

Чтобы доставить пассажиров в Санкт-Петербург, из Москвы в Пермь был направлен резервный борт авиакомпании Red Wings.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПермский край
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