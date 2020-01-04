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Один человек погиб во время жесткой посадки параплана в Кабардино-Балкарии

Еще один человек пострадал

НАЛЬЧИК, 4 января. /ТАСС/. Один человек выжил во время жесткой посадки параплана в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. Мужчина госпитализирован, сообщили ТАСС в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Ранее в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ журналистам сообщили, что в субботу в селе Эльтюбю Чегемского района Кабардино-Балкарии совершил жесткую посадку параплан. В результате один человек погиб, начата доследственная проверка.

"Есть один погибший и один пострадавший. Пострадавший госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу. Они совершали полет на параплане, что именно произошло, пока неизвестно", - сказал собеседник агентства.

В больнице ТАСС сообщили, что у пострадавшего диагностированы ушибы и перелом, по предварительным данным, угрозы его жизни нет.

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РоссияКабардино-Балкария
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