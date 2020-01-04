СК проверяет информацию о пострадавших при стрельбе в Приморье детях

ТАСС, 4 января. Следователи проводят проверку сообщений о двух детях, пострадавших в результате хулиганских действий неизвестного в городе Артеме, сообщается в субботу на сайте регионального управления СК РФ.

В субботу в местных СМИ и социальных сетях получила распространение информация о мужчине, обстрелявшем из пневматического ружья в поселке Заводской Артемовского городского округа двух детей 10 и 15 лет, которых после оказания необходимой медпомощи отпустили домой.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводится доследованная проверка", - говорится в сообщении.