В Петербурге один человек погиб и двое пострадали при столкновении иномарок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Водитель Skoda Rapid не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Nissan Tiida на Зеленогорском шоссе в Курортном районе Санкт-Петербурга. Как сообщили журналистам в региональном УГИБДД, один человек погиб на месте ДТП, еще двое пострадали, их госпитализировали.

"По предварительной информации, водитель (мужчина 1997 года рождения), управляя автомобилем Skoda Rapid, при совершении обгона не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем Nissan Tiida под управлением мужчины (1987 года рождения). В результате ДТП водитель автомобиля Skoda скончался на месте, водитель Nissan и его пассажир (женщина 1967 года рождения) госпитализированы", - сказано в распространенном управлением сообщении.

В УГИБДД добавили, что авария произошла на пятом километре Зеленогорского шоссе ночью 5 января. По факту ДТП проводится проверка.