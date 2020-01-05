Прокуратура взяла на контроль проверку о конфликте врача с родителями ребенка в Приморье

ТАСС, 5 января. Прокуратура Приморского края взяла на контроль ход процессуальной проверки, которая ведется по факту конфликта между стоматологом и родителями малолетнего ребенка в больнице города Уссурийска. Об этом говорится на сайте прокуратуры Приморского края в воскресенье.

"В рамках представленных полномочий надзорным ведомством взят на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего", - говорится в сообщении.

3 декабря телеканал "Россия-24" разместил информацию о том, что стоматолог в Уссурийске отказался оказать экстренную помощь маленькому ребенку и травмировал его маму, которая потребовала оформить отказ письменно, а затем достала телефон и начала снимать врача на видео.

4 января по данному факту следственные органы Следственного комитета РФ по Приморскому краю начали доследственную проверку, где выясняют все обстоятельства произошедшего.