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Прокуратура взяла на контроль проверку о конфликте врача с родителями ребенка в Приморье

Ранее сообщалось о том, что врач отказался оказывать ребенку экстренную помощь и травмировал его мать, которая требовала оформить отказ в письменном виде

ТАСС, 5 января. Прокуратура Приморского края взяла на контроль ход процессуальной проверки, которая ведется по факту конфликта между стоматологом и родителями малолетнего ребенка в больнице города Уссурийска. Об этом говорится на сайте прокуратуры Приморского края в воскресенье.

"В рамках представленных полномочий надзорным ведомством взят на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего", - говорится в сообщении.

3 декабря телеканал "Россия-24" разместил информацию о том, что стоматолог в Уссурийске отказался оказать экстренную помощь маленькому ребенку и травмировал его маму, которая потребовала оформить отказ письменно, а затем достала телефон и начала снимать врача на видео.

4 января по данному факту следственные органы Следственного комитета РФ по Приморскому краю начали доследственную проверку, где выясняют все обстоятельства произошедшего.

Теги
РоссияПриморский край
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