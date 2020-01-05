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СМИ: борт Air Canada потерял шасси при вылете из Монреаля

По данным телеканала CTV, сразу после взлета пилоты сделали несколько кругов над аэропортом для выработки топлива, а затем успешно посадили самолет

ОТТАВА, 5 января. /ТАСС/. Пассажирский самолет канадской авиакомпании Air Canada потерял одно из шести колес шасси при взлете из аэропорта Монреаля (провинция Квебек). Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу. Сразу после взлета пилоты сделали несколько кругов над аэропортом для выработки топлива, а затем успешно посадили самолет. На борту DHC-8-300 находились 49 пассажиров и три члена экипажа, они не пострадали.

Борт следовал в город Баготвилль (провинция Квебек).

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Канада
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