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Четыре человека погибли в пожаре в хосписе на севере Польши

Еще 22 человека попали в больницы

ВАРШАВА, 6 января. /ТАСС/. Четыре человека погибли, более 20 пострадали в результате пожара, который произошел в ночь на понедельник в хосписе в городе Хойнице Поморского воеводства на севере Польши. Об этом сообщили журналистам пожарные.

"Четыре человека погибли, 22 попали в больницы", - информировал пресс-секретарь пожарной охраны в Гданьске Мариан Хинца. Среди пострадавших большинство - пациенты, а также двое полицейских и два человека из персонала хосписа.

По словам Хинца, пожар вспыхнул около 03:00 часов ночи (05:00 мск). Возможной причиной случившегося называют неосторожное курение. Тушение пожара уже завершено. Мэр города объявил траур до вечера среды.

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Польша
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