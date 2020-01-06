Четыре человека погибли в пожаре в хосписе на севере Польши

ВАРШАВА, 6 января. /ТАСС/. Четыре человека погибли, более 20 пострадали в результате пожара, который произошел в ночь на понедельник в хосписе в городе Хойнице Поморского воеводства на севере Польши. Об этом сообщили журналистам пожарные.

"Четыре человека погибли, 22 попали в больницы", - информировал пресс-секретарь пожарной охраны в Гданьске Мариан Хинца. Среди пострадавших большинство - пациенты, а также двое полицейских и два человека из персонала хосписа.

По словам Хинца, пожар вспыхнул около 03:00 часов ночи (05:00 мск). Возможной причиной случившегося называют неосторожное курение. Тушение пожара уже завершено. Мэр города объявил траур до вечера среды.