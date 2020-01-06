Три человека погибли при пожаре в Тульской области

ТАСС, 6 января. Три человека погибли в городе Узловая Тульской области во время пожара, произошедшего в понедельник в одной из квартир жилого дома. По данному факту проводится проверка, говорится в сообщении СУ СК России по региону.

"Следственными органами проводится доследственная проверка по факту смерти трех человек при пожаре в городе Узловая Тульской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, погибли проживавший в квартире мужчина и две женщины, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.