{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли при пожаре в Тульской области

Причиной возгорания в квартире стало неосторожное обращение с огнем

ТАСС, 6 января. Три человека погибли в городе Узловая Тульской области во время пожара, произошедшего в понедельник в одной из квартир жилого дома. По данному факту проводится проверка, говорится в сообщении СУ СК России по региону.

"Следственными органами проводится доследственная проверка по факту смерти трех человек при пожаре в городе Узловая Тульской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, погибли проживавший в квартире мужчина и две женщины, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Теги
РоссияТульская область
Реклама на ТАСС
Минздрав уточнил число пострадавших в ДТП в Тюменской области
По данным министерства, в аварии пострадали девять человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС