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Шесть человек пострадали в ДТП на Алтае

Среди них трое детей

ТАСС, 6 января. Два легковых автомобиля столкнулись в Первомайском районе Алтайского края, в результате шесть человек, в том числе трое детей, были госпитализированы. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"По предварительной информации, в 11:40 (07:40 мск) на 5-м километре трассы [местного значения] Повалиха - Первомайское - Журавлиха - Шатуново водитель на Chevrolet Lanos не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Honda Fit. В результате столкновения оба водителя пострадали, они госпитализированы", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Собеседник агентства также отметил, что пассажиры Chevrolet, по предварительной информации, женщина и трое несовершеннолетних детей, доставлены в медицинское учреждение Барнаула, у пострадавших переломы.

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РоссияАлтайский край
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