Полиция задержала еще одного человека в связи с попыткой нападения в Меце

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Французские правоохранительные органы задержали еще одного человека, подозреваемого в причастности к организации нападения на прохожих в Меце (северо-восток страны). Об этом сообщил в понедельник телеканал Cnews со ссылкой на прокурора города Кристиана Меркури.

По его словам, задержание было произведено в воскресенье около 17:00 по парижскому времени (19:00 мск). "В этот же день поздно вечером была проведена серия обысков", - сказал прокурор, не приведя никакой дополнительной информации. Меркури отметил, что "Национальная антитеррористическая прокуратура в настоящий момент оценивает это дело с тем, чтобы принять решение о подключении к расследованию".

5 января в Меце полиция задержала человека, угрожавшего прохожим ножом. Согласно показаниям очевидцев, мужчина выкрикивал мусульманские лозунги. Прибывшие на место полицейские открыли огонь по злоумышленнику, когда он попытался напасть на стражей порядка. Нападавший получил огнестрельное ранение в ногу и был задержан. По данным полиции, сведения о нем содержатся в базе данных подозреваемых в террористической деятельности.

Инцидент в Меце стал вторым подобным случаем, произошедшим во Франции за последние несколько дней. 3 января в пригороде Парижа Вильжюиф было совершено нападение на прохожих. Злоумышленник - 22-летний житель Парижа - атаковал в местном парке прохожих. В результате нападения один из пострадавших скончался, двое других получивших ранения были госпитализированы. Расследованием этого инцидента занялась французская прокуратура по делам о терроризме.