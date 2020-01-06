Генпрокуратура завершила расследование еще одного дела в отношении дочери Ислама Каримова

ТАШКЕНТ, 6 января./ТАСС/. Генеральная прокуратура завершила расследование очередного уголовного дела в отношении старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики.

"Генеральной прокуратурой окончено расследование уголовного дела в отношении Каримовой Г. и других лиц, которые в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в 2017 году после смерти отца Гульнара Каримова была осуждена на 10 лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, вымогательства и хищения и с марта минувшего года содержится в колонии общего режима в Ташкентской области.

В декабре 2019 года пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана сообщила, что в отношении Гульнары Каримовой было возбуждено новое уголовное дело. По версии следствия, она и члены созданного ею преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов. В общей сложности ущерб по этому делу превысил 165 млн долларов и 85 млрд сумов (около $10 млн). Отмечается, что это уголовное дело в отношении старшей дочери первого президента республики было заведено по вновь открывшемся обстоятельства и сообщениям от международных структур и граждан "о новых, не охваченых прежними расследованиями преступлениях".

При жизни первого президента Узбекистана Гульнара Каримова работала заместителем министра иностранных дел республики и занималась бизнесом. Как утверждали авторитетные глянцевые журналы, она была одной из самых влиятельных женщин Центральной Азии.