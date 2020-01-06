В Омске женщина получила смертельные травмы, катаясь на тюбинге

ТАСС, 6 января. Женщина погибла в результате несчастного случая, произошедшего 5 января на территории Советского парка культуры и отдыха в Омске. Следователями проводится доследственная проверка, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области проводится доследственная проверка по факту смерти 45-летней женщины в результате несчастного случая, произошедшего на территории Советского парка культуры и отдыха в Омске", - отметила она.

Болдинова уточнила, что лыжероллейная трасса, где произошел инцидент, не предназначена для тюбинга, а оборудована для спуска на лыжах. Во время катания женщина ударилась об осветительный бетонный столб и 6 января умерла в больнице, предположительно, от черепно-мозговой травмы.

В настоящее время на месте происшествия работает следователь. Во время проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и точные причины смерти женщины. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.