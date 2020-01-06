Полиция задержала водителя автобуса, столкнувшегося с грузовиком в Тюменской области

ТАСС, 6 января. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту столкновения автобуса и грузового автомобиля в Тюменской области, водитель автобуса задержан. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД России.

По последним данным Министерства здравоохранения Тюменской области, в результате аварии погибли два человека, девять получили травмы.