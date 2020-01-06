Полиция задержала водителя автобуса, столкнувшегося с грузовиком в Тюменской области

ТАСС, 6 января. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту столкновения автобуса и грузового автомобиля в Тюменской области, водитель автобуса задержан. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД России.
По последним данным Министерства здравоохранения Тюменской области, в результате аварии погибли два человека, девять получили травмы.
"Возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Водитель 1985 года рождения задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказали в пресс-службе.
Авария произошла в понедельник на 266-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Столкнулись автобус и грузовой автомобиль ISUZU. В автобусе, следовавшем из Таджикистана в Сургут, находились, по разным данным, от 30 до 35 пассажиров. По предварительной причине, водитель автобуса не предоставил преимущество грузовику при развороте.