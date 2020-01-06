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Число жертв наводнения в Индонезии выросло до 66

Ранее сообщалось о 53 погибших

ТАСС, 6 января. По меньшей мере 66 человек погибли с начала 2020 года в результате наводнения и оползней в районе столицы Индонезии Джакарты. Об этом в понедельник сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям Индонезии.

Ранее сообщалось о 53 погибших.

Отмечается, что несмотря на рост числа жертв наводнений, некоторые из эвакуированных людей начали возвращаться в свои дома, а вода отступает. Тем не менее, власти рекомендуют местному населению сохранять бдительность.

Согласно прогнозу индонезийского агентства метеорологии, климатологии и геофизики, экстремальные погодные условия сохранятся до следующей недели.

Сильные ливни в Индонезии, в результате которых была затоплена часть Джакарты, а также близлежащие города, продолжаются с 31 декабря 2019 года.

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Индонезия
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