В Башкирии произошло ДТП с двумя автомобилями

ТАСС, 6 января. Семь человек, в том числе четверо детей, пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Республике Башкортостан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД республики, распространенном в понедельник.

"В результате ДТП с травмами за медицинской помощью обратилось семь человек, в том числе четверо детей", - говорится в сообщении.

Авария произошла в понедельник между деревнями Аракулово и Шарпово. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины ДТП.

Пострадавшие доставлены в Месягутовскую центральную районную больницу.