Авария с тремя автомобилями произошла на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Авария с тремя автомобилями произошла на трассе Пермь - Екатеринбург. В результате пострадали пять человек, в том числе восьмилетний ребенок, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

"Сегодня в 15:50 на 302-м км трассы Пермь - Екатеринбург произошло ДТП: по предварительным данным, женщина-водитель автомобиля Hyundai при движении со стороны Перми не справилась с управлением и допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с Volkswagen и Toyota. В результате пострадали пять человек: водитель и два пассажира Hyundai, в том числе восьмилетний мальчик (диагностированы ушибы), а также водитель и пассажир Volkswagen (ушибы)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ребенка перевозили без нарушений правил дорожного движения.

"На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС, СМП. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в пресс-службе.