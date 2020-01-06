СМИ: пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП после посадки в аэропорту Галифакса

ОТТАВА, 6 января. /ТАСС/. Пассажирский самолет канадской авиакомпании WestJet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) после приземления в аэропорту Галифакса (провинция Новая Шотландия). Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел вечером в воскресенье. Boeing 737 прилетел из Торонто (провинция Онтарио) и в условиях сильного снегопада смог остановиться только через 50 м после окончания взлетно-посадочной полосы. На борту лайнера находились 172 пассажира и семь членов экипажа, они не пострадали. После остановки все они были доставлены в аэропорт на автобусах.

Специалисты Совета по безопасности на транспорте Канады проводят расследование по факту произошедшего.