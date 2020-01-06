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Около 50 человек эвакуировали из общежития в Москве из-за короткого замыкания

В результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Короткое замыкание произошло в здании на северо-западе Москвы, эвакуировали около 50 человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"Улица Маршала Тухачевского, дом 18 - ликвидировано короткое замыкание лампы освещения в подвальном помещении на площади 0,5 кв. м. Порядка 50 человек из здания выведено на улицу в целях безопасности", - сказали в главке.

Как отметили в пресс-службе, пострадавших нет.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что по этому адресу находится общежитие.

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