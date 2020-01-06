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Источник: при пожаре в жилом доме в центре Москвы погиб один человек

Площадь возгорания составила 1 кв. м

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Пожар произошел в одной из квартир жилого дома в центре Москвы, в результате погиб один человек. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Большой Симоновский переулок, дом 11, произошло загорание постельных принадлежностей в одной из комнат в трехкомнатной квартире на 7-м этаже жилого дома. Площадь пожара составила 1 кв. м. К сожалению, в очаге пожара был обнаружен один погибший", - сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, до прибытия сотрудников экстренных служб с верхних этажей дома самостоятельно эвакуировались пять человек. В настоящее время возгорание потушено. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Россия
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