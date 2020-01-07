{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

Суд Токио конфисковал внесенный Карлосом Гоном залог в размере почти $14 млн

В конце 2019 года стало известно, что экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi бежал из Японии в Ливан

ТОКИО, 7 января. /ТАСС/. Окружной суд Токио во вторник принял решение конфисковать залог, который за помещение под домашний арест внес бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi  Карлос Гон, сбежавший из Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Сумма залога составляет 1,5 млрд иен (более $13,8 млн).

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он подтвердил эту информацию, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент не известно, каким образом находившийся под домашним арестом и наблюдением полиции Гон смог покинуть Японию. Ранее агентство Kyodo сообщало, что Гона якобы вывезли из провинциального японского аэропорта, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном самолете.

Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также другие обвинения. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог.

Теги
ЯпонияЛиванТурцияДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
Реклама на ТАСС
AP: в США IKEA выплатит $46 млн семье мальчика, которого придавило насмерть комодом
По данным агентства, Джозеф Дудек погиб в 2017 году в Калифорнии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС