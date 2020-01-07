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Обновлено 

При пожаре под Ярославлем погибли три ребенка

В результате ЧП пострадали еще два человека, их доставили в больницу

ТАСС, 7 января. Пожар в частном жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области во вторник унес жизни трех детей, еще двух человек госпитализировали. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"В доме проживала одна семья из пяти человек. Два взрослых госпитализированы в центральную районную больницу, три ребенка погибли", - сообщил собеседник агентства.

Врачи оценивают состояние родителей детей как тяжелое. Они получили сильные ожоги, сообщили ТАСС в центральной районной больнице.

"Состояние обоих тяжелое. У женщины - ожоги дыхательных путей, рук, лица, глаза не открываются. У мужчины также ожоги, больше повреждена спина, рана лучезапястного сустава", - сказали в хирургическом отделении ЦРБ.

По данным собеседника агентства, решается вопрос о переводе пострадавших в областную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева.

По информации Главного управления МЧС России по Ярославской области, горевший деревянный дом был одноэтажным, отапливался с помощью печи. В пресс-службе ведомства отметили, что сообщение о пожаре в здании поступило 00:39 мск 7 января, открытое горение ликвидировали в 01:30 мск. Площадь возгорания составила около 24 кв. м. Как сообщили ТАСС в ЕДДС Борисоглебского района, при тушении из дома извлекли тела трех погибших детей, им было 5, 8 и 11 лет.

По данным СК РФ, следствие рассматривает неисправность электропроводки как одну из основных причин возникновения пожара. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"), - отмечается на сайте ведомства. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.

В новость внесены изменения (08:47 мск) - добавлены подробности.

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РоссияЯрославская область
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