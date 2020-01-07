В Москве неизвестный ударил ножом сотрудника торгового центра

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Злоумышленник в ходе конфликта ударил ножом сотрудника торгового центра на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Неизвестный, находясь у главного входа в ТЦ по адресу: Москва, улица Люблинская, дом 169, корпус 2, в ходе конфликта нанес удар ножом в область груди контролеру торгового зала магазина. Мужчину госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением груди справа, сквозным ранением верхней доли правого легкого, правосторонним гемотораксом", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия").