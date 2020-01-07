Водитель в США открыл стрельбу по детям, которые бросали снежки в его машину

ТАСС, 7 января. Водитель автомобиля в американском городе Милуоки (штат Висконсин) открыл огонь по детям из-за того, что они бросали снежки в его машину. Об этом во вторник сообщила телекомпания CNN со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, утром 4 января группа детей бросала снежки в проезжающие мимо машины и попали в автомобиль марки Toyota. Водитель начал стрелять по детям, в результате чего были ранены 12-летняя девочка и 13-летний мальчик. Сейчас оба ребенка находятся в больнице, их ранения не опасны для жизни.

Полицейские ведут розыск стрелявшего, отмечает телекомпания.