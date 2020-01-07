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В Севастополе Дед Мороз во время фокуса пролил на ребенка кипяток

Мальчика доставили в травматологическое отделение одной из городских больниц

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. В Севастополе сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку после того, как приглашенный на праздник в дом Дед Мороз пролил на лицо ребенка стакан с кипятком во время фокуса. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что в Севастополе семья на Новый год заказала для девятилетнего ребенка Деда Мороза. Во время одного из представлений артист поставил на голову ребенку стакан с кипятком, который опрокинулся ему на лицо. По информации издания, ребенка доставили в травматологическое отделение одной из городских больниц.

"Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят поверку. Устанавливается степень причинения ребенку телесных повреждений", - рассказал собеседник агентства, подтвердив информацию о случившемся.

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РоссияКрымСевастополь
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