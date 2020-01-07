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В Смоленске бывшую завскладом медикаментов подозревают в растрате 3,7 млн рублей

Женщина перепродавала лекарства, закупленные от имени фирмы, в которой работала, сверх официальных заказов

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Управление МВД РФ по Смоленской области возбудило уголовное дело в отношении бывшей заведующей складом фирмы, занимающейся оптовой торговлей медикаментами, она подозревается в растрате 3,7 млн рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Установлена причастность бывшей заведующей складом фирмы, занимающейся оптовой торговлей медикаментами, к растрате в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата")", - говорится на сайте УМВД.

По данным пресс-службы, женщина, руководя фармацевтическим складом в Смоленске, закупала медикаменты и расходные материалы от имени фирмы сверх потребности заказчиков, а затем перепродавала их. "Противоправными действиями указанной гражданки фирме, где она работала, причинен материальный ущерб на общую сумму более 3,7 млн рублей, что является особо крупным размером", - отметили в пресс-службе.

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РоссияСмоленская область
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