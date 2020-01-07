На трассе в Перми произошло несколько ДТП с участием 21 автомобиля

ТАСС, 7 января. Несколько аварий произошли на трассе Пермь - Екатеринбург в Пермском крае из-за тумана, движение затруднено, пострадавших нет, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"Несколько ДТП произошло около 12:00 (14:00 мск) в районе 17-го км трассы Пермь - Екатеринбург, в результате 21 транспортное средство получило механическое повреждение. Одна из причин - усложнившиеся погодные условия. На этом участке дороги лег туман, были ограничены условия видимости. Сейчас организован объезд, движение на трассе затруднено", - сказали ТАСС в ведомстве.