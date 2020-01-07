На трассе в Перми произошло несколько ДТП с участием 21 автомобиля

ТАСС, 7 января. Несколько аварий произошли на трассе Пермь - Екатеринбург в Пермском крае из-за тумана, движение затруднено, пострадавших нет, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
"Несколько ДТП произошло около 12:00 (14:00 мск) в районе 17-го км трассы Пермь - Екатеринбург, в результате 21 транспортное средство получило механическое повреждение. Одна из причин - усложнившиеся погодные условия. На этом участке дороги лег туман, были ограничены условия видимости. Сейчас организован объезд, движение на трассе затруднено", - сказали ТАСС в ведомстве.
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Как сообщили ТАСС в краевом Минздраве, в результате происшествия пострадали женщина и шестилетний ребенок. "Два человека [пострадали], госпитализирован шестилетний ребенок в состоянии средней тяжести", - сказала собеседница агентства.
По данным УМВД по Пермскому краю, движение по трассе в настоящее время восстановлено. На место аварии было направлено три автобуса обогрева участников ДТП, уточнили в министерстве территориальной безопасности края.
В Пермском крае во вторник минус 17 градусов, гололед, туман.
В новость внесены изменения (13:37 мск) - добавлены подробности о пострадавших.