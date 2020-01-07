На Ямале загорелся магазин автозапчастей

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Пожар вспыхнул во вторник в магазине автозапчастей в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа, один человек пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар возник около 08:00 мск в одноэтажном магазине автозапчастей. Огонь охватил более половины здания, общая площадь пожара составляет 800 кв. м. Возгорание локализовано, открытое горение ликвидировано.

"В результате пострадал один человек, он получил ожоги кистей и лица", - сказал представитель МЧС. По предварительной информации, пострадавший от госпитализации отказался, ему назначено амбулаторное лечение, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу..

Тушение пожара продолжается.

В новость внесены изменения (13:55 мск) - добавлены подробности о состоянии пострадавшего.