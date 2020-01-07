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В Испании ликвидировали группировку, причастную к эксплуатации женщин из РФ и с Украины

В результате операции сотрудники полиции освободили пять женщин

МАДРИД, 7 января. /ТАСС/. Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группировки, причастной к сексуальной эксплуатации женщин, в основном из России и с Украины. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе правоохранительных органов страны.

По их информации, операция прошла в населенном пункте Мотриль (автономное сообщество Андалусия). Полицейские задержали шесть человек. Сотрудники испанской полиции освободили пять женщин, которых заставляли заниматься проституцией.

Как отметили в правоохранительных органах страны, члены преступной группировки заманивали своих жертв с помощью предложений о работе через интернет.

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УкраинаИспанияРоссия
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