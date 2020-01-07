Посольство РФ в Нигерии подтвердило информацию о похищении двух российских моряков

РАБАТ, 7 января. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Посольство РФ в Абудже подтверждает информацию о похищении у побережья Нигерии двух россиян - членов экипажа судна Ambika, дипломаты исходят из того, что похищенные находятся на территории страны. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в консульском отделе посольства.

"Информацию о похищении двоих россиян подтверждаем. Посольство в курсе, посольство работает, - отметил собеседник агентства. - Предпринимаются все необходимые действия, которые в данных случаях должны предприниматься".

"Мы исходим из того, что россияне находятся в Нигерии. Посольство РФ находится в контакте с соответствующими ведомствами Нигерии", - сказал дипломат.

В понедельник интернет-издание Sahara Reporters сообщило, что пираты атаковали у южного побережья Нигерии нефтяной земснаряд, который используется для прокладки подводных трубопроводов, захватив в заложники трех членов экипажа - двоих россиян и одного индуса.

Атака пиратов, которая произошла ночью 2 января, сопровождалась перестрелкой между нападавшими и находившимися на борту судна сотрудниками охраны. В ходе боя убиты четыре вооруженных охранника, еще двое получили ранения. Захватив троих, пираты оставили на судне пятерых членов экипажа.

Судно Ambika постройки 1979 года ходит под флагом Нигерии. Сейчас оно работает по контракту с компанией Sterling Oil.