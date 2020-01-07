Суд арестовал водителя автобуса, столкнувшегося с грузовиком на трассе в Тюменской области

ТАСС, 7 января. Водителю автобуса, который накануне столкнулся с грузовиком на трассе в Тюменской области, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе муниципального отдела полиции "Тобольский" МВД России.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до вынесения решения суда водителю автобуса. Он - уроженец Таджикистана, но имеет российское гражданство", - сказала собеседница агентства.

Авария произошла в понедельник на 266-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Столкнулись автобус и грузовой автомобиль ISUZU. В автобусе, следовавшем из Таджикистана в Сургут, находились, по разным данным, от 30 до 35 пассажиров. По предварительной причине, водитель автобуса не предоставил преимущество грузовику при развороте. Пострадали девять человек.