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Суд арестовал водителя автобуса, столкнувшегося с грузовиком на трассе в Тюменской области

По предварительным данным, водитель автобуса не предоставил преимущество грузовику при развороте, что стало причиной аварии

ТАСС, 7 января. Водителю автобуса, который накануне столкнулся с грузовиком на трассе в Тюменской области, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе муниципального отдела полиции "Тобольский" МВД России.

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"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до вынесения решения суда водителю автобуса. Он - уроженец Таджикистана, но имеет российское гражданство", - сказала собеседница агентства.

Авария произошла в понедельник на 266-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Столкнулись автобус и грузовой автомобиль ISUZU. В автобусе, следовавшем из Таджикистана в Сургут, находились, по разным данным, от 30 до 35 пассажиров. По предварительной причине, водитель автобуса не предоставил преимущество грузовику при развороте. Пострадали девять человек.

Теги
РоссияТюменская область
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