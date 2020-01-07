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В ДТП на трассе в Самарской области погибли два человека

В аварии также пострадали три человека, включая девятилетнего ребенка

ТАСС, 7 января. Автомобили Datsun и Lada Priora столкнулись в Кинельском районе Самарской области, в результате два человека погибли, еще трое, включая ребенка, пострадали, сообщила во вторник журналистам пресс-служба УМВД по региону.

"Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП в Кинельском районе Самарской области, в котором пострадало три человека и два погибли", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, авария произошла в 14:30 мск на 50-м км автодороги Самара - Бугуруслан, когда водитель автомобиля Datsun выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Priora. Оба водителя получили травмы, также пострадал мальчик девяти лет, два пассажира Lada Priora умерли до прибытия медиков.

Теги
РоссияСамарская область
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