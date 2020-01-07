Из жилого дома в Иркутске эвакуировали более 200 человек из-за пожара

ТАСС, 7 января. Пожарные при помощи спасательных устройств и подъемника вывели во вторник вечером из горящего многоквартирного жилого дома в Иркутске 31 человека, в том числе грудного ребенка. Еще 200 жильцов успели покинуть здание самостоятельно, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

"Вечером 7 января в переулке Пограничном в Иркутске произошел пожар в многоквартирном доме. Сообщение о возгорании в кладовом помещении, где расположен электрощиток, поступило в пожарную охрану в 18:54 (13:54 мск). Горело помещение на третьем этаже шестиэтажного здания бывшего общежития. Дым быстро заполнил этажи коридорного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 200 человек покинули дом самостоятельно до прибытия первых подразделений пожарной охраны, но еще 31 не успели. "В составе звена газодымозащитной службы мы поднялись на третий этаж, где горела кладовая. Все пространство подъезда было заполнено густым дымом. Жильцы верхних этажей звали на помощь. При помощи спасательных устройств в условиях сильного задымления мы эвакуировали 27 человек, среди которых был грудной ребенок. Еще четыре человека были спасены через окна с помощью автоколенчатого подъемника", - приводятся в сообщении слова сотрудника МЧС, руководившего тушением, Александра Пежемского.

После эвакуации возгорание было ликвидировано за несколько минут. В результате пожара повреждена кладовая в коридоре на третьем этаже. К тушению пожара привлекались 66 человек и 20 единиц техники. Никто из людей не пострадал.

"Многоквартирный дом в переулке Пограничном - один из группы зданий бывших общежитий коридорного типа, где уже третий раз за короткий период времени происходит пожар. В отношении управляющих компаний, ответственных за пожарную безопасность этих домов и проживающих в них людей, отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Иркутска проводится проверка. Ее результаты будут переданы в прокуратуру", - отмечает пресс-служба ГУ МЧС.