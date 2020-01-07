В Тамбовской области погибли четыре человека в ДТП на трассе Р-22

ТАСС, 7 января. ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на трассе в Тамбовской области, погибли четыре человека, сообщили ТАСС в отделении пропаганды ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, столкнулись автомобили Renault Duster и Mitsubishi Outlander. Произошло лобовое столкновение примерно в 14:50 мск. Погибли оба водителя и еще две женщины из двух автомобилей", - сказали в ГИБДД.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Тамбовской области, ДТП произошло на 382-м км трассы Р-22 в Мичуринском районе. Устанавливаются все обстоятельства аварии.