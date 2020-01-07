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Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Курске

Мужчину с ожогами доставили в больницу, а пострадавшая девочка от госпитализации отказалась

ТАСС, 7 января. Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в квартире на первом этаже жилого дома в Курске. Мужчину с ожогами направили в больницу, а девочка, которую поранило осколком стекла, от госпиталиции отказалась, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

"Сообщение о хлопке бытового газа на первом этаже дома на улице Рябиновой поступило около 14:40 мск 7 января. Пострадал мужчина, по предварительным данным, снимавший эту квартиру. У него легкие ожоги, он направлен в больницу. Также осколком стекла поцарапало прохожую девочку, от госпитализации она отказалась. Дом не поврежден", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, в квартире повреждены окна и входная дверь. "Обследование дома показало, что несущие конструкции не нарушены. Эвакуация жителей не потребовалась", - отметили в пресс-службе. В ГУ МЧС добавили, что дом газифицирован, баллонный газ не использовался.

"Дом от газоснабжения не отключен - только квартира, где произошел хлопок. Сейчас коммунальные службы восстанавливают в ней остекление окон и дверь", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Курска.

В пресс-службе регионального МЧС позднее уточнили, что, по предварительным данным, причиной вспышки газа стала утечка газа из газовой плиты.

Теги
РоссияКурская область
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