Губернатор Пуэрто-Рико объявила чрезвычайное положение после серии землетрясений

ТАСС, 7 января. Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес приняла решение ввести чрезвычайное положение на территории острова после нескольких землетрясений, произошедших с начала года. Об этом во вторник сообщила газета El Nuevo Dia.

"Чрезвычайное положение объявлено на всей территории Пуэрто-Рико для устранения всех угроз жизни людей и ущерба, нанесенного инфраструктуре и имуществу в результате недавней сейсмической активности", - приводит издание ее слова. Она сообщила, что Национальная гвардия уже занимается разбором завалов, а также призвала граждан сообщать о любых движениях грунта. Губернатор отметила, что как минимум около 250 человек лишились крова.

С воскресенья в районе Пуэрто-Рико произошло по меньшей мере три землетрясения, магнитуда каждого из которых превысила 5,7. Сотни зданий оказались повреждены, основные дороги заблокированы, произошли массовые отключения электричества. Как сообщила газета The Washington Post, по меньшей мере один человек погиб.